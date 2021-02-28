مجلس سيدات أعمال الإمارات يبحث آفاق التعاون مع نظيره الصربي





بحث مجلس سيدات أعمال الإمارات مع وفد من سيدات أعمال صربيا برئاسة ساندرا ابراموفيتش آفاق التعاون في قطاعات مختلفة والفرص المتاحة في السوقين الإماراتي والصربي للاستثمار.





جاء ذلك خلال زيارة الوفد الصربي لمقر مجلس سيدات أعمال الإمارات في دبي حيث كانت في استقباله سعادة المهندسة فريدة عبدالله العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال اﻹمارات، وسعادة حليمة عبد الله راشد عضو مجلس إدارة المجلس والدكتورة هدى المطروشي عضو مجلس الإدارة وشفيقة العامري المدير التنفيذي لمكتب سيدات أعمال أبوظبي.





وفي بداية اللقاء .. رحبت فريدة العوضي بالوفد الزائر مثمنة زيارتهم لمجلس سيدات أعمال اﻹمارات والتي ستفتح المجال للتعاون المستقبلي المشترك وتبادل الأفكار والخبرات.





واطلع وفد سيدات أعمال صربيا خلال لقاء العمل على تجربة المرأة الإماراتية في قطاعات العمل الخاص كما ساهمت عضوات مجلس سيدات أعمال الإمارات في تقديم المعلومات المتعلقة بالدور الرائد لسيدات الأعمال في مسيرة التميز والارتقاء للقطاعين العام والخاص بالدولة.





وقدمت فريدة العوضي عرضاً تعريفياً عن مجلس سيدات أعمال اﻹمارات ونشأته، وأهدافه حيث يحظى المجلس بالرئاسة الفخرية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".





كما سلطت الضوء على اﻷهداف اﻻستراتيجية للمجلس والتي تقوم على تحقيق ريادة اﻷعمال للمرأة، وتنمية قدرات رائدات اﻷعمال، وتحفيز روح المبادرة واﻹبداع، ونشر ثقافة اﻻبتكار بين سيدات اﻷعمال خاصة مع التحديات العالمية التي تواجه قطاع الأعمال والتطور التكنولوجي الكبير وزيادة التحول إلى الخدمات الرقمية الذي فرض نفسه بسبب ظروف جائحة كورونا حيث تشير أغلب الدراسات الاقتصادية أنه جاء ليستمر وأن الشركات ستوجه استراتيجيتها المستقبلية نحو التطوير في هذا المجال لدوره في زيادة كفاءة وجودة الأعمال إلى جانب إسهامه في تقليل التكاليف ورفع الربحية واتساع رقعة الفئة المستهدفة من المستهلكين والمستفيدين وهو الأمر الذي سينعكس إيجابيا على تأسيس ونمو نشاطات رائدات الأعمال وفتح أسواق جديدة وتحقيق التنافسية العالمية.





وقالت فريدة العوضي إن المرأة الإماراتية استطاعت من خلال الإصرار والمثابرة ودعم قيادتنا الرشيدة تحقيق مكانة متميزة ومتقدمة على طريق ريادة الأعمال العالمي وهو ما يثبته التواجد المستمر لها في كافة المحافل الدولية المتنوعة، مشيرة إلى أن الدعم اللامحدود الذي تقدمه لها القيادة الرشيدة وكافة مؤسسات الدولة سيكون له الدور الأكبر في تجاوز التحديات والتطورات التي تشهدها الأسواق العالمية.





واتفق الجانبان خلال اللقاء على زيادة تبادل الزيارات بين رائدات الأعمال من البلدين من أجل استكشاف الفرص المتاحة واطلاق برنامج مشترك لسيدات الأعمال في كلا البلدين لتبادل الخبرات وتطوير القدرات.