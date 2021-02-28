الفئات المسموح لها التسجيل في موقع حجز لقاح كورونا والمستندات المطلوبة والشروط





تسارع الكثيرون نحو الدخول إلى موقع حجز لقاح كورونا فور الإعلان عن فتح باب التسجيل أمام الممواطنين المستحقين للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





موقع حجز لقاح كورونا وبارقة أمل





وزاد البحث عن موقع حجز لقاح كورونا من أجل التخلص من الكوابيس التي سببتها الجائحة التي ألمت بالعالم منذ ديسمبر 2019، والحصول على اللقاح لوقاية النفس والأحباب.





شروط التسحيل على موقع حجز لقاح كورونا





ووضعت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان عدة ضوابط من أجل الدخول إلى موقع حجز لقاح كورونا والحصول على اللقاح المضاد، طبقا لشروط معينة.





الفئات التي يحق لها التسجيل عبر موقع حجز لقاح كورونا





واشترطت الصحة أن يكون الراغب في الدخول والتسجيل على موقع حجز لقاح كورونا من ضمن الفرق الطبية والعاملين بالصحة، أو أحد المرضى من يعانون أمراضاً مزمنة، أو من كبار السن دون الإصابة بمرض ما.





بيانات مطلوبة للتسجيل في موقع حجز لقاح كورونا





ويحتوي موقع حجز لقاح كورونا العديد من الخانات المطالب أن يملؤها الراغب في التسجيل، إلى جانب إرفاق بعض التقارير الطبية والأوراق التي تثبت حالته الصحية، أو مكان عمله وعمره.





رابط مباشر للتسجيل وحجز لقاح كورونا





هنــــــــــــــــا ". ويمكن للفئات المستحقة التسجيل عبر موقع حجز لقاح كورونا بعد إطلاقه، والذي نتيحه لحضراتكم من خلال الضغط "".





خطوات التسجيل على موقع حجز لقاح كورونا





هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا . - الدخول على الموقع بالضغط





- تحديد أي فئة تنتمي إليها.





- اختيار الفئة المحددة.





- ملء البيانات ووضع الإسم والمحافظة وبيانات الاتصال.





- إرفاق التقارير الطبية التي تثبت المرض المزمن.



