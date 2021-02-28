موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مواجهة هامة أمام وادي دجلة، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة في الدوري المصري

ويسعى المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لحصد النقاط الثلاث، من أجل ضمان البقاء على قمة ترتيب الدوري المصري مؤقتا بفارق مواجهات أزيد عن الأهلي أقرب الملاحقين.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد وادي دجلة بالجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء غد الإثنين 1-3 على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس غد الإثنين حصريا مواجهة الزمالك ضد وادي دجلة بالجولة الـ14 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة من 12 مباراة خاضها الفارس الأبيض في البطولة المحلية هذا الموسم.