Advertisements

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مواجهة هامة أمام وادي دجلة، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

 

تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة في الدوري المصري

 

ويسعى المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لحصد النقاط الثلاث، من أجل ضمان البقاء على قمة ترتيب الدوري المصري مؤقتا بفارق مواجهات أزيد عن الأهلي أقرب الملاحقين.

 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد وادي دجلة بالجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء غد الإثنين 1-3 على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

 

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس غد الإثنين حصريا مواجهة الزمالك ضد وادي دجلة بالجولة الـ14 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

 

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة من 12 مباراة خاضها الفارس الأبيض في البطولة المحلية هذا الموسم.

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي الصعب على طلائع الجيش

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة لكومان.. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة نجمه

منذ ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يومين

عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ أقل من ساعتين

مدرب طلائع الجيش يعلق على خسارة فريقه أمام الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 8 ساعات

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 4 ساعات

الشهر العقاري: نقل الملكية يحتاج رفع دعوى صحة ونفاذ فقط

منذ ساعة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ يوم

عاجل.. سماع دوي انفجار في سماء محيط مدينة دمشق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

عاجل.. سماع دوي انفجار في سماء محيط مدينة دمشق

10:46 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

05:57 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

07:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات