موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة
يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مواجهة هامة أمام وادي دجلة، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
تشكيل
الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة في الدوري المصري
ويسعى
المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لحصد
النقاط الثلاث، من أجل ضمان البقاء على قمة ترتيب الدوري المصري مؤقتا بفارق مواجهات
أزيد عن الأهلي أقرب الملاحقين.
ومن
المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد وادي دجلة بالجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري
المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء غد الإثنين 1-3 على أرضية
ملعب ستاد القاهرة الدولي.
وتنقل
قنوات أون تايم سبورتس غد الإثنين حصريا مواجهة الزمالك ضد وادي دجلة بالجولة الـ14
من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
الجدير
بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد
29 نقطة من 12 مباراة خاضها الفارس الأبيض في البطولة المحلية هذا الموسم.