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تفاصيل جديدة يرويها أحد الناجين في غرق مركب مريوط بأول ظهور له بعد الواقعة
الأحد 28/فبراير/2021 - 11:01 م
شيماء حسن
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عرضت الإعلامية إيمان الحصري تقرير لأحد الناجين من حادث غرق مركب مريوط والذي راح ضحيته 14 شخصًا من عائلة حميد مطيرد من قبيلة العزايمة في محافظة الإسكندرية.
وسرد عبد الرحمن في أول ظهور لأحد الناجين من حادث غرق مركب مريوط في تصريحات ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "كنت أنا وأخواتي إيمان وهالة وشيماء وبسمة وابن أختي زيدان وخالي حمودة ومراته وعيالها الأربعة ومرات محمد وبنته وابنه".
وأضاف "فجأة الموجة عليت لقيت المياه بتدخل في المركب من جوه، ومكنتش شايف حد كلهم نزلوا في المياه، لقيت أختي بسمة مسكتها ولقيت محمد جايب أخويا بكر وابنه طلعنا قعدنا فوق المركب، وبقينا ننادي ولقينا واحد جاي ركبنا معاه وخرجنا بره".
وتابع عبد الرحمن "أمي ماتت وأخواتي الاتنين وحمودة ومراته وعياله الثلاثة ومحمد ومراته وبنته وأخت مرات خالي حمودة".
وسرد عبد الرحمن في أول ظهور لأحد الناجين من حادث غرق مركب مريوط في تصريحات ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "كنت أنا وأخواتي إيمان وهالة وشيماء وبسمة وابن أختي زيدان وخالي حمودة ومراته وعيالها الأربعة ومرات محمد وبنته وابنه".
وأضاف "فجأة الموجة عليت لقيت المياه بتدخل في المركب من جوه، ومكنتش شايف حد كلهم نزلوا في المياه، لقيت أختي بسمة مسكتها ولقيت محمد جايب أخويا بكر وابنه طلعنا قعدنا فوق المركب، وبقينا ننادي ولقينا واحد جاي ركبنا معاه وخرجنا بره".
وتابع عبد الرحمن "أمي ماتت وأخواتي الاتنين وحمودة ومراته وعياله الثلاثة ومحمد ومراته وبنته وأخت مرات خالي حمودة".
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