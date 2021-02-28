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شاهد.. اللقطات الأولى لعدوان إسرائيلي جديد في سماء دمشق

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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بثت وسائل إعلام سورية اللقطات الأولى لتصدي الدفاعات الجوية السورية لـ "عدوان إسرائيلي" استهدف العاصمة دمشق.

 

وقالت وكالة "سانا" إن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت عددا منها دون أن تحدد طبيعة الأهداف".

 

أفادت الوكالة السورية بأن الجيش الإسرائيلي اختطف مواطنا، أثناء رعيه للماشية في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي، قرب خط فض الاشتباك.

 

وأوضحت الوكالة أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باختطاف الشاب محمد جاسم المحمد البالغ 17 عاما من أبناء قرية العشة، أثناء رعيه للماشية في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي، قرب خط فض الاشتباك".

 

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، أعلن في 2 فبراير أن الجيش الإسرائيلي "ألقى القبض على راع اخترق الحدود من سوريا، خلال كمين نصب على الحدود السورية".

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فيديو عدوان سانا دمشق اسرائيل

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