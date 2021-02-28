موناكو يفوز على ستاد بريست في الدوري الفرنسي

حقق فريق موناكو فوز ثمين 2-0 على نادي ستاد بريست، اليوم الأحد، في الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي.









رفع موناكو رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف فقط خلف ليون، وتجمد رصيد ستاد بريست عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر، بعدما مني بالهزيمة الثانية توالياً في المسابقة.









وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم تقدم شتيفان يوفيتيتش بهدف لموناكو في الدقيقة 76، قبل أن يحرز زميله كيفن فولاند الهدف الثاني مع نهاية المباراة، ليثأر موناكو لهزيمته 0-1 على ملعب ستاد بريست، في مباراة الدور الأول بينهما بالموسم الحالي.