Advertisements

ليسوا أساقفة.. لكن استثنتهم الكنيسة وسمحت بحضورهم المجمع

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
Advertisements
تبدأ الكنيسة القبطية الارثوذكسية، غدًا الاثنين، اول جلسات مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، المعروف بالمجمع المقدس، وذلك بعد عام كامل من الإلغاء بسبب تفشي جائحة كورونا.

ويتكون الحضور داخل قاعات المجمع المقدس، من مطارنة الكنيسة القبطية وكذلك اساقفتها، الذين يتجاوز عددتهم الـ120 فردًا.

إلا انه وعلى الرغم من أن الصورة المعتادة للمجمع انها تتكون من البابا والمطارنة والأساقفة إلى أن هناك فردين أو ثلاث تسمح الكنيسة لهم بالمشاركة بالحضور

الأول وكيل بطريركية القاهرة
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في تصريحات له، إن الكنيةس تسمح للقمص سرجيوس سرجيوس وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، بحضور الجلسة الختامية للمجمع المقدس.

الثاني وكيل بطريركية الإسكندرية
وأضاف البابا تواضروس الثاني، في أحد القلاءات التليفزيونية، إنه يشارك أيضًا بالحضور القمص ابرام ايميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، بالكنيسة المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية.

الثالث المتحدث باسم الكنيسة
وعلمت الفجر من مصادر كنسية مُطلعة إنه مؤخرًا بدأت الكنيسة في السماح للمتحدث الرسمي باسمها بالحضور ولكن ليس على سبيل المشاركة ولكن للتغطية الإعلامية، هذا ويبدأ القمص موسى ابراهيم، عمله غدًا الإثنين كثاني من يتولى منصب متحدث الكنيسة في عهد البابا تواضروس، بعد القس بولس حليم.

أخبار تهمك

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يومين

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. سماع دوي انفجار في سماء محيط مدينة دمشق

منذ أقل من ساعة

عاجل- أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي الصعب على طلائع الجيش

منذ ساعة و 6 دقيقة

الشهر العقاري: نقل الملكية يحتاج رفع دعوى صحة ونفاذ فقط

منذ ساعة

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 8 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة لكومان.. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة نجمه

منذ ساعة

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب طلائع الجيش يعلق على خسارة فريقه أمام الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

عاجل.. سماع دوي انفجار في سماء محيط مدينة دمشق

10:46 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

05:57 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

07:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات