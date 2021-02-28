ليسوا أساقفة.. لكن استثنتهم الكنيسة وسمحت بحضورهم المجمع

تبدأ الكنيسة القبطية الارثوذكسية، غدًا الاثنين، اول جلسات مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، المعروف بالمجمع المقدس، وذلك بعد عام كامل من الإلغاء بسبب تفشي جائحة كورونا.





ويتكون الحضور داخل قاعات المجمع المقدس، من مطارنة الكنيسة القبطية وكذلك اساقفتها، الذين يتجاوز عددتهم الـ120 فردًا.





إلا انه وعلى الرغم من أن الصورة المعتادة للمجمع انها تتكون من البابا والمطارنة والأساقفة إلى أن هناك فردين أو ثلاث تسمح الكنيسة لهم بالمشاركة بالحضور





الأول وكيل بطريركية القاهرة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في تصريحات له، إن الكنيةس تسمح للقمص سرجيوس سرجيوس وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، بحضور الجلسة الختامية للمجمع المقدس.





الثاني وكيل بطريركية الإسكندرية

وأضاف البابا تواضروس الثاني، في أحد القلاءات التليفزيونية، إنه يشارك أيضًا بالحضور القمص ابرام ايميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، بالكنيسة المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية.





الثالث المتحدث باسم الكنيسة

وعلمت الفجر من مصادر كنسية مُطلعة إنه مؤخرًا بدأت الكنيسة في السماح للمتحدث الرسمي باسمها بالحضور ولكن ليس على سبيل المشاركة ولكن للتغطية الإعلامية، هذا ويبدأ القمص موسى ابراهيم، عمله غدًا الإثنين كثاني من يتولى منصب متحدث الكنيسة في عهد البابا تواضروس، بعد القس بولس حليم.