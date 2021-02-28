Advertisements

عفاف شعيب ناعية يوسف شعبان: "كان زعلان جدًا في أواخر أيامه" (فيديو)

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:56 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
نعت الفنانة عفاف شعيب، وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان على إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت "عفاف" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "يوسف شعبان أستاذ وفنان كبير وصعب يجي زيه ويتعوض بجانب أخلاقه اللي كانت حلوة وكانت كواليسه حلوة ومؤدب ولطيف مع الناس مش معقد ولا منفسن".

وأضافت "كان زعلان جدًا في أواخر أيامه، وكان بيقولي حسيت بالاهانة يا عفاف انا يوسف شعبان مكنوش بيطلبه، وكان يقولي هما الشباب بيطلعوا شيطاني ملهمش أب وأم، وحتى لو ظهروا بتكون أدوار مهمشة، مش زي بره اللي بيكرموا ممثليهم الذين قدموا عطاءً فنيًا كبيرًا في المسلسلات الهندسة والتركية والكورية".

وتابعت "كان نفسيته تعبانة ولكن ربنا أكرمه وراح لبنان وصور مسلسل ورجع فرحان، زوجته عندنا كورونا، وابنته زينب في موقف صعب ربنا يعينا ويصبرها وتكون آخر الأحزان وربنا يرحمه ويجعله في جنة النعيم".

أخبار تهمك

الزمالك يكشف حقيقة عرض كريستال بالاس لضم مصطفى محمد

منذ أقل من ساعة

آخر تطورات إصابة مدافع برشلونة

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة لكومان.. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة نجمه

منذ أقل من ساعتين

عاجل- أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي الصعب على طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تصريح لوزيرة التجارة والصناعة بعد تعافيها من كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

الشهر العقاري: نقل الملكية يحتاج رفع دعوى صحة ونفاذ فقط

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سماع دوي انفجار في سماء محيط مدينة دمشق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

05:57 م

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

07:34 م

عاجل.. سماع دوي انفجار في سماء محيط مدينة دمشق

10:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات