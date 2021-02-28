عفاف شعيب ناعية يوسف شعبان: "كان زعلان جدًا في أواخر أيامه" (فيديو)

نعت الفنانة عفاف شعيب، وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان على إثر إصابته بفيروس كورونا.



وقالت "عفاف" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "يوسف شعبان أستاذ وفنان كبير وصعب يجي زيه ويتعوض بجانب أخلاقه اللي كانت حلوة وكانت كواليسه حلوة ومؤدب ولطيف مع الناس مش معقد ولا منفسن".



وأضافت "كان زعلان جدًا في أواخر أيامه، وكان بيقولي حسيت بالاهانة يا عفاف انا يوسف شعبان مكنوش بيطلبه، وكان يقولي هما الشباب بيطلعوا شيطاني ملهمش أب وأم، وحتى لو ظهروا بتكون أدوار مهمشة، مش زي بره اللي بيكرموا ممثليهم الذين قدموا عطاءً فنيًا كبيرًا في المسلسلات الهندسة والتركية والكورية".



وتابعت "كان نفسيته تعبانة ولكن ربنا أكرمه وراح لبنان وصور مسلسل ورجع فرحان، زوجته عندنا كورونا، وابنته زينب في موقف صعب ربنا يعينا ويصبرها وتكون آخر الأحزان وربنا يرحمه ويجعله في جنة النعيم".



