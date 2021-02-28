Advertisements

كل ما تريد أن تعرفه حول لجان المجمع المقدس

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
Advertisements
تبدأ الكنيسة القبطية الارثوذكسية، غدًا الاثنين، اول جلسات مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، المعروف بالمجمع المقدس، وذلك بعد عام كامل من الإلغاء بسبب تفشي جائحة كورونا.

عدد لجان المجمع المقدس
وقال الأب باسيليوس عهدي، إن مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يتكون من 12 لجنة، تضم كل لجنة عدد من المطارنة والأساقفة، وهم يجتمعون سويًا للبت في عدة أمور، ليخرجون بتوزصيات تناقشها الكنيسة في جلستها الختامية.

لجان المجمع المقدس
وأضاف "عهدي" أن اللجان هي لجنة السكرتارية، ولجنة شئون الإيبارشيات، ولجنة شئون المهجر، واللجنة الدائمة، ولجنة الرعاية والخدمة، ولجنة شئون الرهبنة والأديرة ولجنة الأسرة، ولجنة الإيمان والتعليم ولجنة العلاقات العامة، ولجنة الطقوس، ولجنة الإعلام والعلاقات، ولجنة العلاقات المسكونية.

مجمع 2021
وتبدأ جلسات المجمع غدا بلجان الرعاية والخدمة والأسرة والعلاقات العامة والطقوس وشئون الإيبارشيات، وذلك بقاعة السكرتارية بالمجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس، أما لجان الإيمان والتعليم والعلاقات المسكونة والإعلام والمعلومات والرهبنة والأديرة وشئون الإيبارشيات فتنعقد الثلاثاء 2 مارس بقاعة السكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس، وذلك وفقا لجدول أعمال المجمع المقدس.

ووفقا لجدول أعدته لجنة السكرتارية بالمجمع المقدس فتنعقد لجنتا الدائمة والسكرتارية يوم الأربعاء 3 مارس، على أن تعقد الجلسة الختامية للمجمع المقدس بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب طلائع الجيش يعلق على خسارة فريقه أمام الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يومين

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 9 ساعات

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 8 ساعات

الشهر العقاري: نقل الملكية يحتاج رفع دعوى صحة ونفاذ فقط

منذ ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل- أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي الصعب على طلائع الجيش

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. سماع دوي انفجار في سماء محيط مدينة دمشق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة لكومان.. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة نجمه

منذ ساعة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ يوم

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

عاجل.. سماع دوي انفجار في سماء محيط مدينة دمشق

10:46 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

05:57 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

07:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات