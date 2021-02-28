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رئيس الشهر العقاري: "الناس ممكن تسجل المرافق وتنقل ملكيتها بالعقود العرفية بعد إرجاء القانون"

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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وجه الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، الشكر للحكومة بسبب تحركها السريع، لمناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري، وإرجاءه حتى نهاية العام ليأخذ فسحة من الوقت، في إطار المناقشة بغية تحقيق هدف القيادة السياسية، الذي يتمثل في التخفيف على المواطنين وضمان حماية حقوقهم في سهولة ويسر، مؤكدًا أن التعاون المثمر الذي ستشهده الفترة المقبلة بين الحكومة والبرلمان سيؤدي إلى أفضل النتائج لصالح المواطن.

وكشف "ياقوت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، عن المقترحات التي تقدم بها ضمن اللجنة الوزارية التي طرحت في إجتماع وزراء اليوم، بهذا الشأن، قائلًا: "أمور كثيرة ومقترحات ستناقش بالتعاون بين الحكومة والبرلمان، ستحقق له التيسير في عملية التسجيل سواء التقسيط، أو عدم الربط بين التسجل وبين ضريبة التصرفات ".

وتابع في معرض تعليقه على طرح فك الارتباط بين عملية التسجيل وضريبة التصرفات العقارية، قائلًا: " عملية فك تعود بنا إلى فترة ماقبل 2013، وهو أهم مقترح في هذه التعديلات المقترحة، حيث يخفف من الاعباء على كاهل الشهر العقاري، حيث سيكون الاخير له أليات واضحة وثابتة ورسوم محددة، نظير التسجيل وتتولى جهة أخرى تحصيل الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية، حيث أن دوري كشهر عقاري هو نقل المسلكية، وتسجيل العقد فقط ومن ثم يتم تلافي التضارب بين الشهر العقاري ومصلحة الضرائب".

ووجه رسالة للجماهير حول إرجاء إنفاذ ربط إيصأل المرافق بتسجيل العقد ونقل ملكية عدادات المرافق قائلًا: " تم فك الارتباط، وممكن الناس تسجل بالعقود العرفية من الان وحتى ديسمبر المقبل بعد إرجاء العمل بالقانون الامور هتمشي على " قديمو"

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