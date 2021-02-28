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"س وج".. كل ما تريد معرفته عن موقع حجز جرعات لقاح كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:14 م
موقع حجز لقاح كورونا
موقع حجز لقاح كورونا
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انطلق موقع حجز جرعات لقاح كورونا اليوم الأحد الموافق الـ28 من فبراير 2021، فاتحاً أبوابه أمام الراغبين في التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19"، للحد من الإصابة به والانتشار.

"س وج" عن موقع حجز لقاح كورونا

وتوجد العديد من التساؤلات حول موقع حجز جرعات لقاح كورونا وطريقة الدخول له، وكيفية التسجيل به والخطوات، لذا نرصد لكم في السطور التالية كل ما تودون معرفته عن الموقع وطرق التسجيل والخطوات والفئات المستحقة، في صورة "س وج؟

هل يمكن للجميع التسجيل على موقع حجز جرعات لقاح كورونا؟

حددت وزارة الصحة والسكان، 3 فئات فقط يمكنها الحصول على لقاح كورونا، وبالتالي الدخول على موقع حجز جرعات لقاح كورونا والتسجيل، وهي الأطقم الطبية والعاملين في المجال الطبي، إلى جانب أصحاب المراض المزمنة، وكبار السن، في تلك المرحلة.

هل يوجد رابط مباشر للتسجيل وحجز لقاح كورونا؟

نعم، أتاحت وزارة الصحة المصرية، موقعاً لحجز جرعات لقاح كورونا، حيث أعلنت عن إطلاقه، ويمكن الدخول إليه بشكل مباشر عبر الضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

ما هي خطوات التسجيل على موقع حجز لقاح كورونا؟

يعتبر موقع حجز جرعات لقاح كورونا من المواقع السهلة والبسيطة، والتي صممت خصيصاً لتلائم الجميع، وللتيسير على كافة المستحقين، وهي من خلال:

- الدخول على الموقع بالضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.

- تحديد أي فئة تنتمي إليها.

- اختيار الفئة المحددة.

- ملء البيانات ووضع الإسم والمحافظة وبيانات الاتصال.

- إرفاق التقارير الطبية التي تثبت المرض المزمن.

هل بدأ موقع حجز جرعات لقاح كورونا في تلقي الطلبات

بالفعل، أعلنت وزارة الصحة انطلاق موقع حجز جرعات لقاح كورونا، وبدأ في تلقي طلباتع الحصول على لقاح كورونا، للحد من انتشاره على أمل التخلص من الجائحة.
 
ما هي الأوراق المطلوبة للتسجيل في موقع حجز جرعات لقاح كورونا؟

اشترطت "الصحة" كما وضحنا في السابق الفئات المستحقة، لذا فإن هناك أوراق ومستندات رسمية يجب تحميلها على موقع حجز جرعات لقاح كورونا، من أجل استيفاء الشروط وقبول الطلب.


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