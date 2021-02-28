ليفربول يفوز على شيفيلد بثنائية ويستعيد توازنه في البريميرليج

حقق نادي ليفربول فوز مثير على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.









سجل كورتيز جونز الهدف الأول لفريق ليفربول بينما أحرز وروبيرتو فيرمينو الهدف الثاني في اللقاء.









وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى النقطة ال 43 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 11 نقطة في المركز الأخير.