تأكيدًا لما نشرته الفجر.. تغييرات إدارية بالسياحة والآثار أبرزها مدير إدارة الإعلام بالوزارة

أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانًا صحفيًا يعلن عدد من التغييرات الإدارية التي أصدرها الوزير لصالح العمل، على حد وصف البيان، حيث تم ندب كل من الأستاذ ياسر محيسن لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذ عبد النبي إسماعيل لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والدكتور مجدي شلبي لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة.وكانت بوابة الفجر الإلكترونية قد نشرت خبرًا بتلك التغييرات يوم الجمعة الموافق 26 فبراير بأن وزير السياحة والآثار سيجري تغييرات إدارية واسعة قبيل نقل الوزارة للعاصمة الجديدة، وجاء بيان وزارة السياحة والآثار اليوم مصدقًا لما نشرته الفجر ويمكن مطالعة خبر الفجر عبر هذاوأكمل البيان، تم تعيين الأستاذ محمود حلمي في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأمن لمدة عام، بالإضافة إلى أنه تم ندب كل من الأستاذة منى ربيع لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، والأستاذة إلهام فودة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، والأستاذة ناهد صبحي لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة علا محرم -من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين بوزارة السياحة والآثار.كما تم ندب كل من الأستاذ عادل فؤاد محمد الجندي -مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية بالهيئة العامة للتنمية السياحية لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار، وباسم إبراهيم إبراهيم محمد- مفتش آثار مصرية أول بالمجلس الأعلى للآثار لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف بوزارة السياحة والاثار، والآثار، وياسر عفت -مدير عام التفتيش ومتابعة إيرادات الصندوق بقطاع التمويل بالمجلس الأعلى للآثار لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة السياحة والآثار.هذا بالاضافة الي أنه تم ندب كل من الأستاذ محمد وهدان لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية، ومحمد عامر لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية، وعبد المنعم مسعد لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المحال السياحية، وعلي حميدة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية، ومنال منصور لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية، وهشام محمد لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية، وجيهان مصطفى لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة، ووائل حامد لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على شركات السياحة.وتم أيضا ندب كل من دعاء سليم لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات ومتابعة الإعفاءات الجمركية. وندب ياسر رشدي لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية. وندب أحمد حسن لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بوزارة السياحة والآثار.وندب المهندس مؤنس صبحي عبد الملك إبراهيم- مدير عام تحسين وصيانة أملاك وزارة السياحة والآثار لشغل وظيفة مدير عام المساحة وشئون الأملاك والتعديات بالإدارة المركزية للمنطقة الإسلامية والقبطية لآثار القاهرة والجيزة التابعة لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار.وسوف يتم العمل بجميع هذه القرارات لمدة عام أو لحين شغل هذه الوظائف بالطرق المقررة قانونا أيهما أقرب، فيما عدا وظائف كل من رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ورئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية ورئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، حيث سيستمر شاغليها بالعمل بها حتي تاريخ بلوغهم السن المقرر قانونا لترك الخدمة أو لحين شغل هذه الوظيفة بالطرق المقررة قانونا أيهما أقرب.كما تم الاستعانه بخالد محمود سيد أحمد شريف للعمل مستشارا لوزير السياحة والآثار للتحول الرقمي.