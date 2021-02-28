تنعقد غدًا.. ما هي لجنة السكرتارية المجمعية؟

تبدأ الكنيسة القبطية الارثوذكسية، غدًا الاثنين، اول جلسات مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، المعروف بالمجمع المقدس، وذلك بعد عام كامل من الإلغاء بسبب تفشي جائحة كورونا.





وتبدأ لجان المجمع المقدس الفرعية، المنعقدة غدًا بلجنة السكرتارية المجمعية.





لجنة السكرتارية المجمعية





وقال الواعظ بقطر منصور، الشماس المُكرس، إن لجنة السكرتارية المجمعية هي اللجنة المسؤولة عن حفظ كل مستندات المجمع أو صور منها وما يتم إصداره من قرارات، وتدوين محاضر الجلسات وحفظها، وكذلك المراسلات ومشروعات القرارات والبحوث المتنوعة والدراسات وإرسال ما يلزم منها لأعضاء المجمع.





مهام السكرتارية المجمعية





وأشار منصور في تصريحات خاصة، إلى أن من ضمن مهام اللجنة المجمعية بالمجمع المقدس، متابعة أعمال لجان المجمع وحفظ قراراتها لعرضها على المجمع المقدس وكذلك ما تقدمه اللجان من توصيات أو دراسات، وإرسال الدعوة لأعضاء المجمع لحضور جلساته بناء على توجيهات قداسة البابا وإعداد ما يلزم تقديمه للمجمع من بيانات أو مشروعات أو قرارات لجان أو دراسات، واستلام ما يرد إلى المجمع من شكاوي أو مقترحات مع فحصها وتحويلها إلى اللجان المختصة أو عرضها على قداسة البابا وتلقى توجيهاته.







