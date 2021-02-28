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الإمارات تدين الهجمات التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
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أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة على عدد من المدن في المملكة العربية السعودية من خلال صاروخ باليستي وطائرات مفخخة اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وجددت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية تضامنها مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن المملكة كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده أبوظبي تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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