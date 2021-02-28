نمو كبير لقطاع شركات السلع الاستهلاكية في أبوظبي خلال 2020





شهد قطاع شركات السلع الاستهلاكية المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية نموا كبيرا خلال العام الماضي، مقارنة مع غيرها من القطاعات الأخرى المدرجة في السوق.





وتظهر البيانات المالية المجمعة لـ 4 شركات عاملة في القطاع ارتفاع صافي أرباحها إلى 3.11 مليار درهم خلال العام 2020 بنمو نسبته 496 % تقريبا بالمقارنة مع 522 مليون درهم في العام 2019.





وجاء النمو الكبير لأرباح القطاع بدعم من الشركة العالمية القابضة التي قفزت أرباحها الى 3.019 مليار درهم خلال العام 2020 مقارنة مع 505 ملايين درهم في العام 2019 وذلك بحسب البيانات الصادرة عن الشركة التي أصبحت لاعبا رئيسا في سوق العاصمة.





وفي ظل الربحية الكبيرة التي حققتها العالمية القابضة فقد أصبحت أسهمها ضمن قائمة الأكثر نشاطا خلال الأشهر الماضية، مما جعلها جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.





ويتضح من خلال البيانات الموثقة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن شركتين عاملتين في القطاع تمكنا من تحويل خسائرهما إلى أرباح خلال العام الماضي، وهما شركة فودكو التي بلغ صافي أرباحها نحو 56 مليون درهم بالإضافة الى شركة رأس الخيمة للدواجن.





ومن المتوقع استمرار نشاط القطاع خلال الفترة القادمة وذلك في ظل تحسن الطلب على السلع الاستهلاكية منذ بداية العام الجاري.