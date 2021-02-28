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إصلاح التشريعات المنظمة لمناخ الأعمال.. أبرز المعلومات عن مبادرة "إرادة"

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تعد مبادرة "إرادة"، أحد أهم المبادرات التى أطلقتها الحكومة المصرية، بهدف إصلاح المنظومة التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال، بالتعاون مع برنامج الإصلاح الهيكلى.

وتعرف "إرادة" بأنها وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 998 لعام 2019، وتقوم بالإشراف المباشر عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأصدرت أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قرارا بتعيين الدكتورة هبه فاروق شاهين، مديرًا تنفيذيًا للوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح الأعمال في مصر "إرادة".

والدكتورة هبه شاهين، حاصلة على درجة الدكتوراة فى القانون من جامعة London School of Economics، وحصلت على ماجستير فى القانون التجارى الدولى من جامعة أمستردام بهولندا.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مبادرة "إرادة":

- المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" هى مبادرة حكومية تم إطلاقها فى عام 2008 لبناء إطار تشريعى أفضل يدعم مناخ الأعمال.

- الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح الأعمال في مصر "إرادة"، هى وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 998 لعام 2019 وتقوم بالإشراف المباشر عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

- الهدف الرئيس لمبادرة "إرادة" هو تنقية القوانين والتشريعات لدعم مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات والاستثمار فى مصر تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأولويات استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

- تفعيل مبادرة "إرادة" له دور إيجابى فى إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية.

- ترتكز المبادرة على عدد من المحاور على رأسها المساهمة فى إصلاح المنظومة التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال.

- تشارك المبادرة فى إصلاح المنظومة الإجرائية المنظمة لمناخ الأعمال.

- تساهم المبادرة فى بناء نظام التقييم الأثر التشريعى لدعم متخذ القرار فى تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

- كما تخلق المبادرة آلية للتشاور والحوار المجتمعى مع الأطراف المعنية خارج عملية صنع القرار لمراعاة مختلف وجهات النظر عند وضع التشريع أو التنظيم.

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