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اللجنة الدائمة للمجمع المُقدس.. تعرف عليها

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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تبدأ الكنيسة القبطية الارثوذكسية، غدًا الاثنين، اول جلسات مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، المعروف بالمجمع المقدس، وذلك بعد عام كامل من الإلغاء بسبب تفشي جائحة كورونا.

وكان قد تردد على مسامع الأقباط في أونة فتح الكنائس، مصطلح "اللجنة الدائمة للمجمع المقدس".

اللجنة الدائمة
وأشار الباحث عوض أبوسيفين، في تصريحات خاصة، إلى أن اللجنة الدائمة بلمجمع المقدس، هي لجنة تنعقد في الحالات الطارئة وتتكون من 20 فردًا برئاسة البابا، يعينهم هو شخصيًا، وتضمن بداخلها مقرري اللجاتن واعضاء الكرتارية المجمعية.

مهام اللجنة الدائمة
من جانبه قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات له، إن اللجنة الدائمة هى لجنة مجمعية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وهي في حالة انعقاد دائم لفترة ما بين انعقاد الجلسات الرسمية للمجمع وتقوم بأعمال في حدود اختصاصاتها وما يكلفها المجمع المقدس من أعمال. 

وأضاف:"اللجنة تعمل كلجنة استشارية لقداسة البابا تواضروس الثاني فيما يعرضه قداسته أو ما يطرحه أحد أعضاء اللجنة من موضوعات، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات المجمع المقدس، وتنفيذ ما تكلف به من أعمال بواسطة المجمع المقدس". 

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