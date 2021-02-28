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أمطار تنتهى الجمعة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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شهدت مصر على مدار الأسبوع الماضى، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، إذ شهدت محافظات عدة هطول الأمطار، وتساقطت الثلوج على مدن ومحافظات أخرى.

وعلى الرغم من التحسن التدريجى الذى تشهده حالة الطقس، إلا أن توقعات خبراء الأرصاد الجوية لا تزال تشير إلى احتمالية هطول الأمطار، ويستمر ذلك حتى نهاية الأسبوع الحالى.

وإلى جانب الأمطار، تنشط الرياح على بعض المناطق، كما تتكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وهو ما يستوجب الحذر من جانب السائقين ومرتادى تلك الطرق خلال فترة الشبورة، منعا لوقوع حوادث على تلك الطرق.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من الإثنين 1 مارس 2021، وحتى يوم السبت 6 مارس 2021، الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

يوم الإثنين 1 مارس 2021:

- أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء 2 مارس 2021:

- أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء 3 مارس 2021:

- أمطار خفيفة، بنسبة 60% تقريبا، على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

يوم الخميس 4 مارس 2021:

- أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

يوم الجمعة 5 مارس 2021:

- أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية.

يوم السبت 6 مارس 2021:

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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