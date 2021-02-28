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عاجل.. أول تصريح لوزيرة التجارة والصناعة بعد تعافيها من كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:31 م
نيفين جامع
نيفين جامع
محمد عصام
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قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنها تعرضت خلال الثلاث الاسابيع الماضية لمرحلة صعبة نتيجة لإصابتها بفيروس كورونا.

 

وأوضحت الوزيرة في أول تصريحات لها أدلت بها بعد تعافي من فيروس كورونا" فيروس خطير أتمني للجميع عدم الأصابة به.. وعلينا الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من الحفاظ على التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات.. خاصة وأن أعراض الفيروس تختلف من فرد لأخر".


وكان أول ظهور لوزيرة الصناعة نيفين جامع، اليوم بعد تعافيها من فيروس كورونا، في أحد المؤتمرات الاقتصادية التى استعرضت من خلاله تطور معدلات النمو القطاع الصناعي وزيادة نسبة مساهمتة في الناتج المحلي الإجمالي وسط تداعيات ازمة كورونا.

 

وأكدت جامع، أن رغم التدعيات السلبية لأزمة كورونا فقد استطاعت الصناعة المصرية تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالي 19/20 حيث بلغ معدل النمو الصناعى 6.3% ؛ فيما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي لتصل قيمة الناتج الصناعي الي 942 مليار جنيه مقارنة بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق أي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.

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