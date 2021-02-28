11 اختصاص للجنة الزراعة والرى والموارد المائية بلائحة "مجلس الشيوخ".. تعرف عليها







حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي أقرها مجلس النواب نهائيًا، اختصاصات لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بلائحة "مجلس الشيوخ"، باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، وتنتظر هذه اللائحة التصديق من قِبل رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية حتى يتم العمل بها، بعد موافقة مجلس النواب عليها نهائيًا بجلسته العامة في وقت سابق.





وترصد "الفجر" 11 اختصاص للجنة الزراعة والرى والموارد المائية لـ "مجلس الشيوخ" طبقًا للائحة الداخلية.





وتختص اللجنة بما يأتى:





- الإنتاج الزراعى.



- الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.



- الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.



- حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.



- نهر النيل والرى والصرف وجميع الموارد المائية.



- النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.



- الأمن الغذائى والأمن المائى.



- الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى.



- الثروة السمكية وتنميتها.



- السياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والرى والموارد المائية والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.



- تشجيع الصادرات الزراعية.



وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.