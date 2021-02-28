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وزير العدل عن مشروع قانون السجل العيني: "إحنا ولاد النهاردة"

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المستشار عمرو مروان، وزير العدل، إن ما أحدث جدل في تعديلات قانون الشهر العقاري هو نقل الخدمات والمرافق، موضحا أن المواطن يحتاج لنقل الملكية عندما يشتري عقار من شخص آخر.

وأشار "مروان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه من حق المواطن الذي يقوم ببناء عقار أن يدخل المرافق قبل تسجيله، منوها بأنهم قدموا مشروع قانون السجل العيني لمجلس النواب وهذا المشروع يحل مشكلة سلسلة الحلقات العرفية المتتالية.

وأضاف وزير العدل،: "القانون بيقول إحنا ولاد النهاردة.. والعين تسجل للي موجود فيها".

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