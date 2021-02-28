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آخر تطورات إصابة مدافع برشلونة

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية آخر تطورات حالة الأوروجوياني رونالد أراوخو نجم دفاع برشلونة الإسباني الذي تعرض لإصابة جديدة في مباراة الفريق الكتالوني أمام أشبيلية في الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن الإصابة التي تعرض لها النجم الأوروجوياني الشاب طفيفة وإخراجه كان إجراء إحترازي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بالتالي بإمكان أراوخو التواجد أمام أشبيلية يوم الأربعاء المقبل في مباراة العودة في الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أراوخو كان قد عاد للمشاركة في هذه المباراة بعد غياب عدة أسابيع بداعي الإصابة وشارك لدقائق قليلة ليتم إخراجه بعد ذلك متأثراً بالإصابة.

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