عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

توفيت منذ قليل الفنانة أحلام الجريتلى، ومن المقرر تشيع الجثمان غدا الى مثواه الأخير.



وكشفت مساعدة الفنانة الكبيرة أحلام الجريتلى تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الراحلة بأنها ليس لديها أبناء وتعتبرها ابنتها وتقيم معها بالمنزل بالإضافة الى أنى المساعدة الخاصة بها.





وأضافت "دعاء" في تصريحات صحفية بان الفنانة أحلام الجريتلى كانت أمس تصور أحد المسلسلات التليفزيونية التي ستعرض في شهر رمضان المقبل، وكانت بصحة جيدة واليوم أغمى عليها فجأة بعد العشاء، واستدعينا الطبيب ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وأكد أن الوفاة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.



في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية تفاصيل جنازة الفنانة الراحلة احلام الجريتلي، أنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة غدًا الظهر من منيل شيحة والدفن مقابر ال حسونه العباسية.





حيث نشر عزوز عادل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬‫ وفاة الفنانة القديرة ⁧‫أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".



يذكر أن أبرز أعمالها السينمائية "شباب تيك أوي" 2004، و"أيام الخادمة أحلام"2005، و"واحد صحيح" 2011، و"ساعة ونصف"، و"ركلام" 2012، و"حلاوة روح" 2014.

