Advertisements

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
توفيت منذ قليل الفنانة أحلام الجريتلى، ومن المقرر تشيع الجثمان غدا الى مثواه الأخير.

وكشفت مساعدة الفنانة الكبيرة أحلام الجريتلى تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الراحلة بأنها ليس لديها أبناء وتعتبرها ابنتها وتقيم معها بالمنزل بالإضافة الى أنى المساعدة الخاصة بها.


وأضافت "دعاء" في تصريحات صحفية بان الفنانة أحلام الجريتلى كانت أمس تصور أحد المسلسلات التليفزيونية التي ستعرض في شهر رمضان المقبل، وكانت بصحة جيدة واليوم أغمى عليها فجأة بعد العشاء، واستدعينا الطبيب ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وأكد أن الوفاة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية تفاصيل جنازة الفنانة الراحلة احلام الجريتلي، أنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة غدًا الظهر من منيل شيحة والدفن مقابر ال حسونه العباسية.


حيث نشر عزوز عادل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬‫ وفاة الفنانة القديرة ⁧‫أحلام الجريتلي، رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

يذكر أن أبرز أعمالها السينمائية "شباب تيك أوي" 2004، و"أيام الخادمة أحلام"2005، و"واحد صحيح" 2011، و"ساعة ونصف"، و"ركلام" 2012، و"حلاوة روح" 2014.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أحلام الجريتلي

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 8 ساعات

الشهر العقاري: نقل الملكية يحتاج رفع دعوى صحة ونفاذ فقط

منذ أقل من ساعتين

عاجل- أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي الصعب على طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سماع دوي انفجار في سماء محيط مدينة دمشق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 9 ساعات

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة عرض كريستال بالاس لضم مصطفى محمد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ضربة موجعة لكومان.. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة نجمه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات إصابة مدافع برشلونة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تصريح لوزيرة التجارة والصناعة بعد تعافيها من كورونا

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

نقابة المهن التمثيلية تكشف "للفجر الفني" عن موعد تشييع جنازة شويكار

سمية الخشاب تنعى وفاة الراحلة شويكار

نادية الجندي تنعى وفاة الراحلة شويكار عبر "إنستجرام"

أحمد زاهر ينعى وفاة النجمة شويكار

وفاء عامر تنعى وفاة الراحلة شويكار

الجميلة التي أمتعتنا سنين طويلة.. هالة صدقي تنعى الراحلة شويكار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

05:57 م

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

07:34 م

عاجل.. سماع دوي انفجار في سماء محيط مدينة دمشق

10:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات