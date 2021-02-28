Advertisements
الزمالك يكشف حقيقة عرض كريستال بالاس لضم مصطفى محمد
الأحد 28/فبراير/2021 - 11:32 م
محمد الدمتناوي
Advertisements
كشف
مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن حقيقة العروض المقدمة لمصطفى محمد بعد تألقه مع نادي
جالطة سراي خلال الفترة الماضية.
وكانت
هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، تقديم نادي كريستال بالاس الإنجليزي عرضًا يقارب
من 22 مليون دولار من أجل التعاقد مع مصطفى محمد.
وأكد
المصدر، أن العروض التي قدمت لمصطفى محمد من النادي الإنجليزي شفهية حتى الآن، ولا
يوجد شئ رسمي خاص بالصفقة.
وأشار
المصدر، أن في حال وجود عرض رسمي فسيكون التفاوض من خلال جالطة سراي والزمالك والنادي
صاحب العرض وستحسم رغبة مصطفى محمد كل شىء.
وأوضح
المصدر، أن حقيقة عرض الـ22 مليون دولار شائعة، ولا يوجد أي شئ رسمي حتى الآن،
ولن يرد الزمالك إلا في حال وجود عرض رسمي.
Advertisements