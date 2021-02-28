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الزمالك يكشف حقيقة عرض كريستال بالاس لضم مصطفى محمد

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن حقيقة العروض المقدمة لمصطفى محمد بعد تألقه مع نادي جالطة سراي خلال الفترة الماضية.

 

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، تقديم نادي كريستال بالاس الإنجليزي عرضًا يقارب من 22 مليون دولار من أجل التعاقد مع مصطفى محمد.

 

وأكد المصدر، أن العروض التي قدمت لمصطفى محمد من النادي الإنجليزي شفهية حتى الآن، ولا يوجد شئ رسمي خاص بالصفقة.

 

وأشار المصدر، أن في حال وجود عرض رسمي فسيكون التفاوض من خلال جالطة سراي والزمالك والنادي صاحب العرض وستحسم رغبة مصطفى محمد كل شىء.

 

وأوضح المصدر، أن حقيقة عرض الـ22 مليون دولار شائعة، ولا يوجد أي شئ رسمي حتى الآن، ولن يرد الزمالك إلا في حال وجود عرض رسمي.

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