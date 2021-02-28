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خطوة بخطوة.. خريطة البابا تواضروس في شهر مارس

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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يبدأ غدًا شهر مارس، بملفات تملىئ طاولة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي يستهلها بانعقاد المجمع المقدس.

أولًا المجمع المقدس
علمت الفجر، من مصادر كنسية مُطلعة إن البابا تواضروس، يولي اهتمامًا كبيرًا لجلسات اللجان الفرعيةلمجمع المقدس التي تبدأ غدًا، على أن تُختتم بالجلسة الختامية والرئيسية في 4 مارس، بدير الانبا بيشوي بوادي النطرون.

ثانيًا رسامات الأساقفة الجدد
وبمجرد أن ينتهى البابا تواضروس الثاني من جلسات المجمع، سيتجه لأول رسامات أسقفية له، بعد الكورونا وذلك يومي 6 و7 من مارس، حيث سيقوم البابا بتجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا؛ والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح، ورسامة الراهب أغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيسًا لدير للأنبا بيشوي، والقمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني أسقفًا على إبراشية شرق النيل، بالإضافة إلى رسامة القمص أخنوخ للأنبا بيشوي أسقفًا لأفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية.

ثالثًا قديسي الكنيسة
كما انه من المُقرر أن يقوم البابا تواضروس الثاني بإحياء قداس الذكري السنوية الأولى لرحيل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون والذي رحل العام الماضي صباح الاثنين 8 مارس المقبل؛ على أن يترأس أساقفة المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني صباح الاثنين 9 مارس قداس اليوبيل الذهبي لرحيل البابا كيرلس السادس بدير مارمينا العجائبي بصحراء مريوط.

رابعًا الميرون
وبعد 10 أيام من اليوم، يقوم البابا تواضروس الثاني، بعمل الميرون للمرة الأربعون، وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكدت على لسان متحدثها الرسمي القس بولس حليم على موعد إتمام طقس الميرون المُقدس، والذي قال إنه سيجرى طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل، مضيفًا أن هذه هي المرة الأربعون التي يصنع فيها «الميرون» في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017.

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