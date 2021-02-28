لميس الحديدي تنعي يوسف شعبان: ترك بصمة لا تنسى

نعت الاعلامية لميس الحديدي،رحيل الفنان القدير يوسف شعبان، إثر وفاته بفيروس كورونا، قائلة: "كل شوية بنودع فنان من الفنانين المهمين..يوسف شعبان رحل، لكنه فنان له بصمة عرفناه منذ صغره في أفلام سينمائية كثير بدا بها".



وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد،:" الدراما خطفت "شعبان" بشكل سريع، وبات من أهم المؤثرين في مسلسلات درامية بقيت راسخة في اذهاننا زي الشهد والدموع والمال والبنون والضوء الشارد".



وأضافت: "طبعًا رافت الهجان ؟ مين يقدر ينسى الدور ده.. فنان كلنا أحببناه في مختلف أدواره سواء " المعلم" و"الشر" و" الخير " و" الضابط ". مش لازم تكون نمرة واحد عشان الناس تحبك المهم يكون ليك بصمة ومؤثر".

