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سارة ميكانيكي سيارات.. أحمد موسى: "فتاة بـ100 راجل وإيديها تتلف في حرير" (فيديو)

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن الأسطى سارة أحمد، ميكانيكي سيارات، قائلا: « فتاة بـ 100 راجل تعمل ميكانيكي سيارات وتتحدى الظروف، وتساعد والدها بالدقهلية».

ووجه موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، التحية لسارة ووالدتها، وكامل أسرتها، وكل من يعمل من أصحاب الأيادي الجميلة.

وأكد موسى: «مفيش شغل عيب، بل كل الشغل قيمة وكرامة وشرف، طالما أنه بيجيب دخل، القعدة هي اللي عيب».

واستكمل: «شكرًا للناس اللي شغالة واللي أيدها تتلف في حرير»، مستطردًا: «فخور ببنت مصرية في العشرينات تعمل بهذه المهنة، شكرا للبنت المصرية الشجاعة وهذه قصة تهدى لكل واحد وواحدة».

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