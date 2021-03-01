سارة ميكانيكي سيارات.. أحمد موسى: "فتاة بـ100 راجل وإيديها تتلف في حرير" (فيديو)

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن الأسطى سارة أحمد، ميكانيكي سيارات، قائلا: « فتاة بـ 100 راجل تعمل ميكانيكي سيارات وتتحدى الظروف، وتساعد والدها بالدقهلية».





ووجه موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، التحية لسارة ووالدتها، وكامل أسرتها، وكل من يعمل من أصحاب الأيادي الجميلة.





وأكد موسى: «مفيش شغل عيب، بل كل الشغل قيمة وكرامة وشرف، طالما أنه بيجيب دخل، القعدة هي اللي عيب».



