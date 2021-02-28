أول تعليق من جاريث بيل بعد تألقه في مباراة توتنهام وبيرنلي

علق جاريث بيل، نجم نادي توتنهام هوتسبير، على تألقه الكبير ومساهمته في الفوز الذي حققه فريقه على حساب بيرنلي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتألق بيل خلال لقاء توتنهام وبيرنلي اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز وسجل هدفين في فوز فريقه برباعية نظيفة.

وقال بيل في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية: "لقد كان لقاءًا جيدًا ، لقد كنت أعمل قليلاً لأكون لائقًا تمامًا، شعرت بالراحة وعاد مستواي ، من الجيد مساعدة الفريق".

وأضاف: "إنه أمر مفهوم ، لقد مرت فترة لذا أواصل العمل بجد. أعلم أنك تتلقى انتقادات ولكن لدي الخبرة الكافية لإبقاء رأسي منخفضًا ، وعدم قول أي شيء غبي والاستمرار في الانسداد".

وأتم: "نحن نعلم أن كرة القدم ليست عادلة في بعض الأحيان وسوف ينتقدها الناس ولكن كل ما يمكننا القيام به في الداخل هو الاستمرار ، وقد أظهرنا ذلك اليوم".