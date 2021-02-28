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11 اختصاص للجنة الزراعة والرى والموارد المائية بلائحة مجلس الشيوخ

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:44 م
بوابة الفجر
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11 اختصاص للجنة الزراعة والرى والموارد المائية بلائحة مجلس الشيوخ
11 اختصاص للجنة الزراعة والرى والموارد المائية بلائحة مجلس الشيوخ

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