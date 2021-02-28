انفوجراف انفوجراف Advertisements 11 اختصاص للجنة الزراعة والرى والموارد المائية بلائحة مجلس الشيوخ الأحد 28/فبراير/2021 - 11:44 م Advertisements 11 اختصاص للجنة الزراعة والرى والموارد المائية بلائحة مجلس الشيوخ أخبار تهمك عاجل.. وفاة الفنانة أحلام الجريتلي منذ ساعتين و 40 دقيقة الزمالك يكشف حقيقة عرض كريستال بالاس لضم مصطفى محمد منذ أقل من ساعة عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. برشلونة يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان منذ حوالي 3 ساعات "الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير منذ حوالي 5 ساعات عاجل- أول قرار من موسيماني بعد فوز الأهلي الصعب على طلائع الجيش منذ أقل من ساعتين آخر تطورات إصابة مدافع برشلونة منذ أقل من ساعة عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. أول تصريح لوزيرة التجارة والصناعة بعد تعافيها من كورونا منذ أقل من ساعة عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل! منذ حوالي 9 ساعات ضربة موجعة لكومان.. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة نجمه منذ أقل من ساعتين الشهر العقاري: نقل الملكية يحتاج رفع دعوى صحة ونفاذ فقط منذ أقل من ساعتين عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات منذ حوالي 10 ساعات عاجل.. سماع دوي انفجار في سماء محيط مدينة دمشق منذ أقل من ساعتين عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي منذ أقل من نصف ساعة Advertisements