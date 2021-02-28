لما يسمي الأقباط مجمع اساقفتهم بـ"المقدس"؟

تبدأ الكنيسة القبطية الارثوذكسية، غدًا الاثنين، اول جلسات مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، المعروف بالمجمع المقدس، وذلك بعد عام كامل من الإلغاء بسبب تفشي جائحة كورونا.





والبعض يتسائل إن كان المجمع يضم مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، وهم اولًا واخيرًا بشرًا، لما يتم تسميته بـ"المجمع المقدس"..





طرحت الفجر التساؤل على المختصين وكانت الاجابة كالتالي





أولًا لأنه بقيادة الروح القدس





قال الواعظ عزت أمين، والشماس المُكرس، إنه حقيقي أن المجمع المقدس يضم مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الذين هم بشرصا بحق، والبشر لهم أن يصيبوا ويخطئوا، إلا ان الكنيسة وشعبها يؤمنون تمام الإيمان أن المجمع يقوده الروح القدس.





ثانيًا لأن الله حاضرًا فيه





عادل طانيوس، ايبذياكون ومدرس التاريخ الكنسي، قال في تصريحات خاصة أيضًا، إن الله هو كل القداسة، وبمجرد أن يحل في مكان ما فله قدسية، وقدسية مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، تكمن في حضور الله فيه، وذلك بحسب ما يؤمن الأقباط.





ثالثًا لان أهدافه مٌقدسة





ايفيلين سنيوت، الحاصلة على درجة الدكتوراة في التدبير الكنسي، قالت في تصريحات خاصة، إن أساقفة الكنيسة حينما يجتمعون فإن شغلهم الشاغل هو تحقيق أهداف الله المقدسة في الكنيسة، وتلك الاهداف المقدسة، سببًا في تسمية المجمع بـ"المقدس".