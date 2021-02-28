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الكمامات والمطهرات.. شروطًا أساسية في المجمع لحماية الأساقفة كبار السن

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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تبدأ الكنيسة القبطية الارثوذكسية، غدًا الاثنين، اول جلسات مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، المعروف بالمجمع المقدس، وذلك بعد عام كامل من الإلغاء بسبب تفشي جائحة كورونا.

مجمع 2021
وقالت مصادر كنسية مُطلعة، إن مجمع 2021 سيشهد تغيرًا جذريًا، ولكن في الشكل فقط، ولعل السبب في ذلك التغيير هو الاساليب التي ستتخذها الكنيسة والاجراءات الكنسية التي ستتبع بدء من الغد، لحماية المطارنة والاساقفة والشعب المصري عموما من فيروس كورونا المستجد، لاسيما وان المطارنة والاساقفة من اصحاب السن الكبير.
واشارت المصادر الى انه من المقرر ان يتم الفصل بين كل اسقف واخر بمقعد على الاقل، اضافة الى التشديد على استخدام الكمامات ومطهرات اليد.

جدول المجمع 2021
وتبدأ جلسات المجمع غدا بلجان الرعاية والخدمة والأسرة والعلاقات العامة والطقوس وشئون الإيبارشيات، وذلك بقاعة السكرتارية بالمجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس، أما لجان الإيمان والتعليم والعلاقات المسكونة والإعلام والمعلومات والرهبنة والأديرة وشئون الإيبارشيات فتنعقد الثلاثاء 2 مارس بقاعة السكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس، وذلك وفقا لجدول أعمال المجمع المقدس.

ووفقا لجدول أعدته لجنة السكرتارية بالمجمع المقدس فتنعقد لجنتا الدائمة والسكرتارية يوم الأربعاء 3 مارس، على أن تعقد الجلسة الختامية للمجمع المقدس بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.


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