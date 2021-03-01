بالفيديو.. عمرو أديب يكشف حقيقة وفاة طالب بالأزهر بسبب كورونا

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الشائعات المنتشرة بشأن وفاة طالب في جامعة الأزهر متأثرا بإصابته بكورونا، قائلا: "هو الولد يصاب إمبارح يموت النهاردة.. في حاجة كده؟".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "ده كده الكورونا بتاعتنا مش متحورة.. دي كده زلزال، وكل الكلام ده طلع كدب، وشائعات"، موضحا أن من يصاب بكورونا اليوم انتقلت له العدوى من أسبوعين وليس أمس.



