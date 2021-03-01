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بالفيديو.. عمرو أديب يكشف حقيقة وفاة طالب بالأزهر بسبب كورونا
الإثنين 01/مارس/2021 - 12:12 ص
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على الشائعات المنتشرة بشأن وفاة طالب في جامعة الأزهر متأثرا بإصابته بكورونا، قائلا: "هو الولد يصاب إمبارح يموت النهاردة.. في حاجة كده؟".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "ده كده الكورونا بتاعتنا مش متحورة.. دي كده زلزال، وكل الكلام ده طلع كدب، وشائعات"، موضحا أن من يصاب بكورونا اليوم انتقلت له العدوى من أسبوعين وليس أمس.
وأكد، أن الدولة إذا وجدت أن هناك خطورة على صحة المواطنين "هتوقف الموضوع"، لافتا إلى أن الدولة تعمل على استكمال العملية التعليمية وتحافظ على صحة الطلاب..
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