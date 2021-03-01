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أقوي تصريح من مستشار الرئيس عن الآثار الجانبية المحتملة للقاح كورونا (فيديو)

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:23 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن لقاحات كورونا صنعت في ظل أزمة كورونا، وحصلت على تسجيل الطوارئ نتيجة لأزمة كورونا.

وتابع مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن المعتاد أن تمر الأدوية أو اللقاحات بالعديد من المراحل التي تشمل جزء في المختبرات، وجزء آخر على الحيوانات، وجزء آخر على التجارب السريرية حتى يصبح اللقاح جاهز، وبعد ذلك يحدث تتبع لمعرفة أي آثار جانبية قد تحدث.

ولفت، إلى أن الشركات المنتجة للقاحات تطالب أي دولة بالتوقيع على عدم مسؤوليتها عن أي آثار جانبية للقاحات، رغم معرفتهم عدم إمكانية حدوث هذه الأعراض في الغالب، ولذلك عند الطلب من المواطن التوقيع على عدم مسؤولية الدولة يقلق المواطن، معقبًا: "الناس بتقلق، وبتقول يبقى في مشكلة طالما في توقيع".

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