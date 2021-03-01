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"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:14 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية ومستشار وزيرة الصحة، أن مصر استقبلت خلال الفترة الأخيرة الكثير من شحنات اللقاحات ضد فيروس كورونا، موضحًا أن أخر شحنة لقاحات بـ300 ألف جرعة من نوع استرازينكا، والتي وصلت مصر كهدية من الصين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن خلال الفترة المقبلة سيكون هناك شحنة أخرى من لقاح سينوفارم قريبًا، مشيرًا إلى أن يتم استقبال 8.6 مليون جرعة لقاح استرازينكا من خلال التحالف الدولي للتطعيمات.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، مؤكدًا ان مصر حصلت على 38 مليون من تطعيم شلل الأطفال، وبهذا العام سيتم عمل حملتين لشلل والأولى بدأت اليوم وتستمر لـ4 أيام، وهذا بالتزامن مع ظهور المرض في الكثير من الدول، ويتم استهداف 16.7 مليون طفل.

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