نائلة جبر: لن يتم ردع ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر إلا في هذه الحالة (فيديو)

أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين الدول المتقدمة والنامية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.





وقالت "نائلة"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "لابد لكل الدول أن يتشاركوا في المسئوليات لأن الجريمة المنظمة هي جريمة عابرة للحدود ولا يمكن حلها بالردع".



