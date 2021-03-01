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نائلة جبر: لن يتم ردع ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر إلا في هذه الحالة (فيديو)

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:31 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين الدول المتقدمة والنامية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وقالت "نائلة"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "لابد لكل الدول أن يتشاركوا في المسئوليات لأن الجريمة المنظمة هي جريمة عابرة للحدود ولا يمكن حلها بالردع".

وأضافت: "الحل الأمني لن يكون الحل الوحيد لمواجهة مشاكل الهجرة غير الشرعية والاتجار البشر، ولابد من إطلاق حملات توعية للتوعية بمخاطر الهجرة وكذلك توعية المهاجر الإفريقي الذي يأتي من جنوب القارة ليعبر البحر المتوسط إلى أوروبا بالتعريف بمخاطرها وإمكانية التعرض لجريمة الاستغلال.

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نائلة جبر بوابة الفجر الهجرة غير الشرعية الفجر

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