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"الأرصاد" تعلن موعد موجة التقلبات الجوية القادمة

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:15 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس أصبح معتدل على على أغلب الأنحاء ولكن يوجد فرق بين الدرجتين العظمى والصغرى 10 درجات مئوية وهو ما يتسبب في الإصابات بنزلات البرد المتشابهة مع كورونا.

وحذر "شاهين"، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، من تخفيف الملابس الفترة الحالية خاصة أنه من الوارد انخفاض درجات الحرارة مجددا.

وأضاف مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يوم الاربعاء المقبل ستنخفض الحرارة درجتين أو 3 ومن الوارد بعدها الانخفاض مجددا.

وأوضح أن سقوط الأمطار وارد ويوم الأربعاء بالتحديد هناك فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والشتاء تنتهي رسميا يوم 20 مارس المقبل.

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