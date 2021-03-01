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نشرة حوادث "الفجر": سائق يصيب 9 أشخاص من المترددين على مبنى الأحوال المدنية بالهرم

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأحد العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار: 


أصيب 9 أشخاص بكسور وسحجات متفرقة بالجسم صدمهم مُسن أصيب بغيبوبة سكر أثناء قيادة سيارته بشارع الهرم، اليوم الأحد، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. 


حجزت الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بطرة محاكمة 10 متهمين منهم متهم واحد حضوري ويدعي محمد رجب عبد الواحد حسن و9 غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " التخابر مع ليبيا ".. لجلسة 27 ابريل المقبل للنطق بالحكم


تحتفل أجهزة الحماية المدنية فى اليوم الأول من شهر مارس من كل عام باليوم العالمى للحماية المدنية، وهو اليوم الذى يصادف ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية بوصفها منظمة دولية حكومية، حيث يهدف الإحتفال إلى إبراز أهداف الحماية المدنية فى حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على البيئة. 


تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط تشكيل عصابي بمدينة الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة تخصص في رتكاب جرائم سرقات مركبات التوك توك والمحلات التجارية، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. 


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