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سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات شهر مارس اليوم الاثنين 1-3-2021
الإثنين 01/مارس/2021 - 12:00 ص
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حافظ سعر الدولار على استقراره خلال بداية التعاملات الصباحية في أول تعاملات شهر مارس اليوم الاثنين 1-3-2021.
سجلت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بجميع البنوك على النحو التالي:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
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