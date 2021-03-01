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أسامة الرحباني يكشف عن شخصية نفرتيتي
الإثنين 01/مارس/2021 - 12:05 ص
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قال الفنان والمؤلف الموسيقي اللبناني أسامة الرحباني، إن في جعبته مشروع لمسرحية "نفرتيتي" التي ستشارك فيها الفنانة هبة طوجي التي يتعاون معها فنياً.
وأضاف في تصريحات صحفية أنه مضت سنوات في التحضير للمسرحية كي تبصر النور، وهو يقوم بدراسة الشخصية الرئيسية في المسرحية فنياً وتاريخياً وتقنياً ومن حيث تصميم الديكور.
وتابع: "لكن العقبة تكمن في صعوبة إيجاد المنتج الذي يلتقي معه حول الأفكار نفسها، اختار شخصية "نفرتيتي" لأنها ساهمت في نهوض وتحرير المرأة ولشدة غموض هذه الشخصية.
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