أسامة الرحباني يكشف عن شخصية نفرتيتي









قال الفنان والمؤلف الموسيقي اللبناني أسامة الرحباني، إن في جعبته مشروع لمسرحية "نفرتيتي" التي ستشارك فيها الفنانة هبة طوجي التي يتعاون معها فنياً.





وأضاف في تصريحات صحفية أنه مضت سنوات في التحضير للمسرحية كي تبصر النور، وهو يقوم بدراسة الشخصية الرئيسية في المسرحية فنياً وتاريخياً وتقنياً ومن حيث تصميم الديكور.



