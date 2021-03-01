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أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-3-2021.. سعر المعدن الأصفر بأول تعاملات مارس

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:12 ص
بوابة الفجر
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هدأت أسعار الذهب في أول تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين بعد خسائر فادحة إصيب بها المعدن الأصفر خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بالأسعار العالمية والتي شهدت انخفاضات كبيرة فى الفترة الأخيرة نتيجة اقبال المستثمرين على شراء سندات الخزانة، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الدولار وهو ما يؤثر سلباً على أسعار الذهب نتيجة العلاقة العكسية بينهم.

أسعار الذهب في مصر الآن:

عيار 21 يسجل 776 جنيها

عيار 18 يسجل 665 جنيها

عيار 24 يسجل 886 جنيها

الجنيه الذهب يسجل 6208 جنيها


خسائر فادحة فى أسعار الذهب:

قال رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت،  أن سعر الذهب عالميا حقق خسائر للشهر الثاني على التوالي منذ بداية 2021 وذلك منذ وصوله 1912 دولار للأونصة حيث استمر في الهبوط ليسجل  1714 دولار للأونصة الواحدة فاقداً 200 $ منذ بداية العام.

وأوضحت سبائك الكويت في تقريرها الاسبوعي، ان السبب الرئيسي في هبوط أسعار الذهب هو ارتفاع عوائد سندات الخزانة الامريكية لأجل 10 سنوات لمستوي 1.6% وهو أعلى مستوى في عام وهو ما تسبب في رفع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

و تابع التقرير أنه مع ارتفاع عائدات السندات و الدولار الأمريكي بدأت عمليات التصفية الحادة للذهب و كذلك الأسهم و لجوء المستثمرين الى النقد ما يمكن ان يعرض السلع جميعها للضعف.

وأكد التقرير ان الأسواق اكثر تفاؤلاً بتقديم حزمة التحفيز الأمريكية قدمًا و المخاوف حيال ما يمكن ان تفعله من رفع التضخم وخفض عوائد السندات وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تمرير حزمة التحفيز المقدرة بـ 1.9 تريليون دولار وهو ما يعد اول نصر تشريعي لـ"جو بايدن" الرئيس الأمريكي الجديد حيث قال ان الحزمة ضرورية لمكافحة جائحة أودت بحياة ما يربو على نصف مليون أمريكي و أدت لبطالة الملايين.

وترى مجموعة سبائك الكويت ان البيئة الأساسية الداعمة لاسعار الذهب مع ارتفاع التضخم وارتفاع الدين و ان الذهب يجب ان يتشبث بمستويات 1725 , 1700 دولار خلال الأسبوع المقبل.

وأشارت سبائك إلى ان الذهب أغلق على سعر 1734  دولار للاونصة بفارق 47 دولار  عن سعر افتتاحه الاسبوعى و متماديا في حالة الهبوط مقارنة بأعلى سعر وصل له الأسبوع الماضي 1815 دولار  و أقل سعر وصل له في نفس الأسبوع 1717 دولار .

وحول الفضة أكد كريم راغب مدير عام سبائك، أن الفضة سايرت الذهب فى الهبوط و تأثرت بقوة الدولار و قوة عوائد السندات فى بداية الاسبوع لتهبط من بداية الاسبوع فى اتجاه 27.43 دولار و لامست اعلى مقاومة لها لهذا الأسبوع 28.31 دولار فى بورصة كيوميكس نيويورك.

 وتابع راغب، أنها عادت بعدها للهبوط بنفس الأسباب المعتادة و التي تمثلت في حالات جنى الارباح و ضغط التداولات الالكترونية لتستقر باقى تداولات الأسبوع تحت مستوى 26 دولار و قريبة من مستوى الافتتاح و مازالت الرهانات فى صالح المعدن الابيض و مستوى 29 دولار يمكن ان يتحقق مرة أخرى مع اى انتكاسة للعملة الخضراء خصوصا انها تشهد حاليا ارتفاعا غير مبرر متوقعا الهبوط في حين إقرار بايدن الحزمة التحفيزية.

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