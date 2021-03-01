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"التغيير له ثمن".. عمرو أديب: الإدارة الحالية قررت مد يدها في كل الملفات (فيديو)
الإثنين 01/مارس/2021 - 04:44 ص
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإدارة الحالية تريد راحة بال المصريين، مضيفا: "المصري لا يملك إلا شقته.. يا شقة قاعد فيها، يا شقة بيشتريها لولاده".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه لابد أن يكون هناك حوار مجتمعي موسع حول تعديلات قانون الشهر العقاري، حيث يوجد في مصر قامات عقارية يمكن الجلوي معها، والاستفادة من رؤيتها.
وأضاف أنه كان يتحدث مع أحد المسئولين اليوم، وقال له "مشكلتكم أنكم جيتم وقت التحول، والتغيير.. السكون مش هيعمل مشكلة"، لافتا إلى أن هذه الإدارة قررت أن تمد يدها في كل الملفات، والتغيير له ثمن.
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