رئيس إذاعة القرآن الكريم: تعاملنا مع جائحة كورونا وفق منهج القرآن والسنة

كشف حسن مدني، رئيس إذاعة القرآن الكريم، عن جهود الإذاعة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وقال "مدني" في حواره مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "نهتم بالقضايا التي تمس حياة المواطنين وتابعنا جائحة كورونا عبر منهج القرآن والسنة في محاربة الأوبئة".





وأضاف: "نتعاون مع المؤسسات الدينية لتقديم النصائح للوقاية من جائحة كورونا إيمانًا بقدرة الإذاعة على الوصول إلى المستمعين في أي مكان وباعتبارها الأوسع انتشارا والأقل تكلفة والأرخص سعرًا وستظل في صدارة وسائل الإعلام".





وتابع "مدني": "تم إنشاء الإذاعة لحفظ كتاب الله والأحاديث النبوية، ويتم تأهيل المذيعين على تقديم الموضوعات المختلفة وكيفية إدارة الهواء".





وأكد أن إتقان اللغة العربية شرط أساسي لمذيع الإذاعة العربية، مستطردًا: "نستخدم اللغة العربية الفصحى المعاصرة السهلة الميسرة، ولا نستخدم المصطلحات والكلمات التي يصعب فهمها".



