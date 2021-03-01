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مشجعة الزمالك تكشف كواليس لقائها بنجوم الفارس الأبيض

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:10 ص
مشجعة الزمالك
مشجعة الزمالك
محمد زكي
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كشفت سوزان قنديل مشجعة الزمالك عن كواليس تواجدها في مقر القلعة البيضاء من أجل التبرع، أمس الأحد ورغبتها في دعم النادي لتجديد عقد فرجاني ساسي.

وقالت سوزان قنديل في تصريحات خلال قناة الزمالك اليوم: "مرضيوش ياخدوا ال1000 جنيه مني وقولت حاجه صغيرة تخلي ساسي يتمسك بالنادي وقولتله على اللي جوايا كله وقولتله متسبش النادي علشان خاطر ربنا واحنا بنحبك. وباس راسي وقالي حاضر ساسي غالي عليا اوي واديته هديه".

وتابعت: "قابلت عبد الحليم علي رجل  "سكرة " وكلهم اخلاق وقابلت محمود علاء وحازم امام وامام عاشور ومحمود عبدالعزيز وعارفه كل اللعيبة وقابلت اسامه فيصل  اللي جاب جول في الاهلي و وقفت على باب التدريب واتصورت معاهم كلهم و جنش قالي ادعي لنا يا حاجه".

وواصلت: "ربنا يوفقهم وقولت لامام لازم تحرز اهداف و بتابع كل حاجه تخص الزمالك و السوشيال ميديا و قناة الزمالك".

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