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مشجعة الزمالك: "لو مت دلوقتي هبقى فرحانه علشان شوفت اللاعبين"
الإثنين 01/مارس/2021 - 12:18 ص
محمد زكي
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وجهت سوزان قنديل مشجعة الزمالك رسالة إلى جماهير الفارس الأبيض على خلفية تواجدها في مقر القلعة البيضاء أمس من أجل التبرع لتجديد عقد فرجاني ساسي.
وقالت سوزان قنديل في تصريحات خلال قناة الزمالك اليوم: "رسالتي للجماهير اقفوا ورا الزمالك لاننا بنحب الزمالك اوي علشان محدش يشمت فينا ولازم نقف في ضهره".
وتابعت: "بقول للعيبة حبايبي ربنا يقويكم انتم رجاله مفيش زيكم في اي نادي تاني احنا الزمالك اللي مفيش زيه".
واختتمت: "قولت للمستشار لو مت دلوقتي هبقى فرحانه علشان شوفت الاعبين وزورت النادي".
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