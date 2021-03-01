عمرو أديب: المرأة والطفل في عين الإدارة الحالية (فيديو)

طالب الإعلامي عمرو أديب، أن يكون هناك حوار مجتمعي موسع حول قانون الأحوال الشخصية، مضيفا أن المرأة والطفل في مصر في عين الإدارة الحالية.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن حقوق المرأة والطفل شهدت تطور كبير، مضيفا: "خدوا وقتكم في مناقشة القانون.. مفيش سيف، المجتمع سيفه الوحيد العدل، والمساواة"، لافتا إلى أنه لا يوجد قانون سيرضي الجميع، ولكن يرضي الأغلبية.



