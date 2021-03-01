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اليوم.. الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستأنف عملها

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:13 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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تستأنف صباح اليوم الاثنين، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، عملها لليوم الثاني على التوالي.

وبدأت الحملة أمس الأحد أولى أيامها وتستمر حتى الأربعاء 3 مارس 2021 بالمجان للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، نجاح مصر في الحصول على 38.2 مليون جرعة من طعم ("SABIN" أحادي التكافؤ) ضد مرض شلل الأطفال بالرغم من التحديات الحالية التي تواجهها بعض دول العالم في الحصول على هذا النوع من التطعيمات، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونسيف"، في إطار الحرص على استمرار مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأكدت الوزيرة أنه من المقرر تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بـ "جرعتين متتاليتين" من التطعيم "أحادي التكافؤ" من خلال تنفيذ حملتين بينهما شهر واحد، بهدف رفع المناعة المجتمعية ضد مرض شلل الأطفال، كخطوة استباقية بالتزامن مع ظهور المرض بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تنفيذ تلك الحملة في ظل الوضع الحالي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن مصر تمتلك نظام قوي من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية ساهم في الحفاظ مصر خالية من مرض شلل الأطفال وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية في عام 2006.
كما أكدت الوزيرة على تغطية الحملة كافة المناطق بجميع أنحاء الجمهورية للوصول إلى 100 % من الأطفال المستهدفين والبالغ عددهم 16.7 مليون طفل من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيرًا إلى أن التطعيم يتم من خلاب فرق ثابتة بأكثر من 5400 مكتب صحة ووحدة ومركز طبي، بالإضافة إلى فرق متحركة بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الانفاق، وبجوار المساجد والكنائس، والنوادي وفي الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.

يذكر أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل، كما يشارك في أعمال الحملة 90 ألف شخص من الفرق الطبية، بالإضافة إلى مشاركة 2000 سيارة إسعاف و800 سيارة قوافل علاجية متنقلة لأول مرة تجوب أنحاء الجمهورية خاصة المناطق النائية والعزب والنجوع لضمان الوصول إلى جميع الأطفال.

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شلل الاطفال بوابة الفجر الفجر

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