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"المالية" تكشف حقيقة خصم 30% من رواتب العاملين لخدمة الراتب على بطاقات ميزة (فيديو)

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:33 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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نفت داليا فوزي، مدير عام وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، ما تردد بشأن خصم 30% من رواتب العاملين لخدمة الراتب على بطاقات ميزة.

وقالت "داليا" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي": "ما تردد شائعة والتحريف لخدمة تقدمها وزارة المالية للعاملين بإتاحة تلت راتب الشهر الجديد مقدمًا لاستخدامه في عمليات الشراء".

وأضافت: "هذه الخدمة تقدم للعاملين بدون مقابل لمدة 6 شهور، وبعدها بفائدة قليلة جدًا، ويتم تحديثما يقرب من 5 مليون بالبطاقة الأكثر تكنولوجيا التي تحمل الشعار الوطني ميزة".

وتابعت: "بطاقة ميزة عبارة عن بطاقة لا تلامسية، تقبل كل الخدمات البنكية من سحب وإيداع وتحويل، والشراء بها من المحلات أو الشراء عبر المواقع الالكترونية، ويتم تقديمها للموظفين في جهة العمل دون الحاجة إلى الذهاب للبنك لاستخراجها وتقدم مجانًا".

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