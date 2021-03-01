"المالية" تكشف حقيقة خصم 30% من رواتب العاملين لخدمة الراتب على بطاقات ميزة (فيديو)

نفت داليا فوزي، مدير عام وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، ما تردد بشأن خصم 30% من رواتب العاملين لخدمة الراتب على بطاقات ميزة.





وقالت "داليا" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي": "ما تردد شائعة والتحريف لخدمة تقدمها وزارة المالية للعاملين بإتاحة تلت راتب الشهر الجديد مقدمًا لاستخدامه في عمليات الشراء".





وأضافت: "هذه الخدمة تقدم للعاملين بدون مقابل لمدة 6 شهور، وبعدها بفائدة قليلة جدًا، ويتم تحديثما يقرب من 5 مليون بالبطاقة الأكثر تكنولوجيا التي تحمل الشعار الوطني ميزة".



