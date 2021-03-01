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حورية فرغلي ناعية يوسف شعبان: شائعات وفاته جابت أجله

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:16 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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نعت الفنانة حورية فرغلي، وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ90 عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت "حورية" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "قبل وفاته بأسبوع ظهرت شائعات وفاته وهذه الشائعات عيب وهي اللي جابت أجله".

وفي سياق منفصل كشفت حورية، تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية لتجميل أنفها وتحسين وضعها التنفسي قبل استعدادها لخوض جراحة ثانية اليوم.

وأضافت " تفاصيل العملية كانت مؤلمة جدا والحمد لله بقيت كويسة، وقعدت داخل العمليات 10 ساعات ونصف ولكن الحمد لله بقيت كويسة".

وتابعت "الطبيب اكتشف إن مفيش ولا نقطة دم في أنفي وده معناه أن الأكسجين لا يصل في بعض الأجزاء من الأنف، ولذلك قمت بالجلوس داخل أنبوبة أكسجين قبل العملية التي خضعت لها وزرعت جلد جديد لأن جلد الأنف لم يكن كافيًا، ومن المنتظر إني أقعد ثلاث أسابيع في أنبوبة الأكسجين وبعدها سأقوم بإجراء عملية ثالثة".

واستطردت "الطبيب المصري الخاص به يتابع حالتي الصحية على مدار الساعة مع الطبيب الأمريكي، علمت شائعة توقف الأكسجين عني أثناء مشاهدة فيديو على يوتيوب ومن وقتها توقفت على مشاعدة اليوتيوب، وشائعات وفاة يوسف شعبان قبل هي اللي جابت أجله".

واستكملت حديثها "الأربع سنين اللي فاتوا وقعين مني، وكنت بشعر إني غير مرغوب في وجودي في الدنيا أو في صداقتي وكان عندي اكتئاب شديدة وفقدت الثقة بنفسي كبنت بسبب مرضي، ولكن تلقيت اتصالات من دول عربية وأجنبية للاطمئنان على حالتي الصحية، وأول ما ارجع مصر هشتغل وعندي طاقة نفسي اطلعها بس يارب الناس تتقبلها".

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