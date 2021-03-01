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تفاصيل إحالة واقعة تعقيم قاعة الامتحانات في وجود الطلاب للتحقيق (فيديو)

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:06 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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عقب الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، على واقعة تعقيم قاعة الامتحانات في وجود الطلاب، قائلًا: "هذا الفيديو حقيقي ومش تمثيل ولا حاجة، الفيديو دا نزل أول إمبارح على أحد المواقع، والمكتب الإعلامي للجامعة رصده، وتأكد من صحته".

وتابع "عبد الباسط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن هذا الفيديو حدث بالأمس في كلية التربية، مشيرًا إلى أن الجامعة قامت بتطبيق الاجراءات الاحترازية من خلال تحقيق التباعد بين الطلاب، وهذا زاد من فترة الامتحانات 

ولفت، إلى أن الامتحانات كانت تجرى على فترتين، ووفقًا للإجراءات الاحترازية يتم تعقيم القاعات بعد كل فترة، والخطأ الذي حدث هو السماح بالدخول للطلاب للقاعات قبل انتهاء العامل من عملية التعقيم، معقبًا: "سوء تصرف من العامل باستكمال عملية التعقيم بصورة لا تتفق مع أي عرف لعمليات العقيم، وتم إحالة هذه الواقعة للتحقيق لمعاقبة المسؤول".

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