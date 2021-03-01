تفاصيل إحالة واقعة تعقيم قاعة الامتحانات في وجود الطلاب للتحقيق (فيديو)

عقب الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، على واقعة تعقيم قاعة الامتحانات في وجود الطلاب، قائلًا: "هذا الفيديو حقيقي ومش تمثيل ولا حاجة، الفيديو دا نزل أول إمبارح على أحد المواقع، والمكتب الإعلامي للجامعة رصده، وتأكد من صحته".





وتابع "عبد الباسط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن هذا الفيديو حدث بالأمس في كلية التربية، مشيرًا إلى أن الجامعة قامت بتطبيق الاجراءات الاحترازية من خلال تحقيق التباعد بين الطلاب، وهذا زاد من فترة الامتحانات



